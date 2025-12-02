+ Aparecen dos aspirantes más al 2027

Una pareja de duranguenses se han inscrito a la competencia del 2027. Hombre y mujer, claro, pero por cuestiones de salud mental nos guardamos los nombres para un poquito más adelante…..SUMAS.- O sea que ya son muchos más. Ya estaban anotados José Antonio Ochoa y Betzabé Martínez, pero ambos han ido dando tumbos a unos días de iniciar su encargo municipal. Toño repetidor y Betza novicia…..APUESTAS.- Es decir, por el momento hay cuatro suspirantes, de los que dos todavía son desconocidos, pero que en la apariencia traen el visto bueno de allá arriba, de modo que el “tapado” pudiese estar mero arriba si los delfines (Toño y Betza) del gobernador no se aleonan y corrijen el camino…..TRIUNFO.- No sabemos cómo se moverán las fichas ante la advertencia de Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, de que se acabaron las alianzas con el PRI, que los blanquiazules han perdido más de lo que pudieron ganar en solitario. Si el PRIAN se va cada quien por su lado, triste su calavera de ambos, porque por lo menos en este momento, si las votaciones fueran hoy, el PRIAN perdería el registro y al PAN también le irá mal. Romero dice que los panistas se han convencido de ir en solitario, que el desprestigio del Tri los ha contaminado, mientras el Partido Acción Nacional ha ido perdiendo su esencia, sus principios y hasta el lema acuñado por los fundadores del partido. Jorge, el dirigente blanquiazul, repitió que su partido proyecta recuperar su fuerza del pasado, y hacerlo sin llevar encima la mancha priísta, sin compartir ganancias pues. Y –precisó- el PRI encontró el bálsamo de la resucitación aliándose al PAN, mientras el PAN perdió millones de votos en todo el país, por eso, se terminó la posibilidad de alianzas en todo México. La decisión, que parece irreversible, emproblemará y gacho los propósitos de algunos priístas, dado que no podrán contar con los millones de sufragios panistas que sí le ayudaron en los últimos procesos electorales. Toño, pues, tendrá que ir en solitario y ésas no le gustan a Neto, ni a nadie en el Tri, porque durante muchos años vegetaron a costillas del PAN, y eso parece que no será posible en el 2027…..SUSPIRANTES.- O sea que las calabazas se van acomodando en el camino, y de aterrizar la idea panista de ir en solitario el PRI tiene que ir pensando ya en nuevas cartas, sacarlas a que se ensucien los zapatos y no los agarren sin gallo a la hora buena, como pasó a principios de año, que al PRI no le quedó de otra que aceptar a Toño, cuando querían a otros. Hay que pensar desde ahora que las posibilidades de candidatura de Alicia Gamboa y Guillermo “#” Adame, y los que se vayan acumulando, habrán de mejorar conforme avance el tiempo, especialmente si consideramos que Betza y Toño pertenecen a otro corral y será muy complicado creer que pudieran aceptar la estafeta tricolor…..MODA.- Pudiera tratarse de un anuncio de la zapatera Siete Leguas, pero qué mal aspecto el de Betzabé aparecer con botas vaqueras en un evento de carácter empresarial y de talla internacional. Cabría la posibilidad de preguntar si con el dinero que le asignó a su oficina, casi cien millones de pesos más, no le alcanza para alguien que la oriente sobre la vestimenta y comportamientos o qué carajos, pero esta mañana sí que desentonó la desinflada Betzabé, a quien hemos visto más de una vez pelear a gritos y de muy mala manera con quienes la eligieron y, aparte, amenazarlos…..CUENTOS.- Las amenazas de que grandes consorcios empresariales “invertirán” en Durango chorrocientos millones de pesos en esto y aquello…hasta cuándo pasarán de las amenazas y lo hacen realidad, porque el desempleo en nuestra capital y alrededores va galopando desenfrenado por encima de las 38 grandes empresas…..ATRACOS.- Sería mejor que también se nos diga cuánto se llevaron los angelitos que pasaron por el Bicentenario, porque no pocas veces escuchamos que “no se quedará así…”, cuando los ratones de dos patas van por el mundo dándose la gran vida, mientras el resto de la población se mantiene con muchas esperanzas y con mucha hambre …..ÉPALE.- O sea, una cosa es el estado lastimero de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango y otra la responsabilidad del director, Guillermo de Anda, quizá por eso no lo han podido echar, además de que para el Gobierno Federal hay una “mano negra” y “sucia” detrás de todo el sainete, amén de que el titular del ITD es amigo de a deveras de una tal Claudia Sheinbaum, por eso no han podido tumbarlo.

