Falleció en el Hospital 450 días después de golpearse la cabeza

Durango, Dgo.

Un hombre de 66 años falleció en el Hospital General 450, donde se encontraba internado desde el pasado 24 de noviembre a causa de las lesiones sufridas por una caída en su domicilio.

La víctima fue identificada como Manuel Ricardo Rodríguez García, de 66 años. La causa exacta de su muerte está pendiente de confirmación oficial.

Según la narración de los hechos, el incidente ocurrió el pasado 22 de noviembre. Manuel Ricardo Rodríguez se encontraba en el baño de su casa cuando perdió el equilibrio y cayó al piso, golpeándose la cabeza.

Debido a los malestares presentados tras el golpe, fue trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre perdió la vida en el nosocomio cerca de las 14:40 horas de ayer.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía. Allí se le practicará la necropsia de ley, procedimiento que determinará la causa oficial del fallecimiento.