Los sorprendieron movilizando ilegalmente ganado

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven originario de la ciudad de Torreón, Coahuila, fue detenido en territorio de Durango al ser sorprendido movilizando ganado de forma ilegal; el varón transportaba animales vivos y muertos cuando fue sorprendido.

El detenido es Luis “N”, quien tiene 28 años de edad, cuyo aseguramiento ocurrió en la zona rural del municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo al informe oficial, fue personal asignado a un operativo conjunto estatal y federal, el que lo detectó en el ejido El Vergel cuando conducía una camioneta Ford F-150.

Al revisar la unidad, los oficiales observaron 2 reses vivas y dos muertas, por lo que le solicitaron la documentación correspondiente a dicho traslado, pues no puede hacerse sin papeles que avalen la movilización.

Sin embargo, no contaba con estos, por lo que procedieron al aseguramiento tanto de las cabezas de ganado, como de la persona, pues no se descarta una procedencia ilegal que podría derivar en varias faltas y delitos.

Los animales quedaron bajo el resguardo del área gubernamental correspondiente, mientras que Luis fue entregado en la Vicefiscalía de La Laguna para los procedimientos de rigor.