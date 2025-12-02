Perdió la vida el joven que encontraron en la calle el sábado

Guadalupe Victoria, Dgo.

Un joven originario del municipio de Guadalupe Victoria murió mientras recibía atención médica luego de haber sido víctima de una aparente sobredosis; los médicos, además, lo atendían por algunos golpes, aunque aún se desconoce si lo sufrió accidentalmente o en una agresión.

El fallecido es Alan Arath Arellano González, quien tenía 29 años de edad y era habitante de la colonia loma verde del municipio de Guadalupe Victoria.

El informe oficial indica que se trata de un paciente de esquizofrenia que, además, era adicto a los estupefacientes.

El sábado 29 de noviembre, lo encontraron tirado cerca del Club de Leones de la mencionada cabecera municipal con algunos golpes y desorientado, por lo que recibió atención médica.

Sin embargo, se le derivó a atención domiciliaria ante la suposición de que su condición de letargo estaba relacionada con la esquizofrenia.

Dado que no mejoró, se tomó la decisión de ingresarlo al Hospital General 450, dónde encontraron una gran cantidad de residuos de droga en su cuerpo y marcaron su condición como grave.

Desafortunadamente, el lunes entró en paro cardiorrespiratorio y ya no fue posible su reanimación; su cuerpo quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado para los procedimientos de rigor.