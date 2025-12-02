Por celos apedreó la casa de su vecina

Durango, Dgo.

Una mujer que logró escapar le causó daños a la casa de su vecina en medio de un ataque de celos, pues asegura que su marido tiene algo con la propietaria de dicho inmueble.

Fue el lunes por la noche cuando se solicitó apoyo policial en un domicilio del fraccionamiento Milenio 450, pues una fémina se acercó a una casa ajena y comenzó a lanzarle piedras.

Tanto vecinos del lugar como la propietaria del inmueble llamaron al número de emergencias 911 y poco después llegaron policías a bordo de una patrulla, a quienes la afectada les explicó lo ocurrido.

Y es que, según su versión, una de sus vecinas la acusa de tener una relación extramarital con su marido, ante lo cual mantiene una conducta agresiva.

Fue así que el lunes, fuera de sí, dicha fémina llegó a una casa de la calle Atmósfera exigiendo a la moradora salir, lo que evitó al ver que la agresora tenía piedras en sus manos.

Frustrada, la atacante lanzó los proyectiles y causó algunos daños leves al inmueble, por lo que los agentes le recomendaron denunciar ante el agente del Ministerio Público para que se tomen las medidas correspondientes.