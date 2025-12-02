Se distrajo con el celular y acabó estrellándose contra un árbol

Durango, Dgo

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes cuando un joven conductor, al distraerse con su teléfono celular, perdió el control de su vehículo e impactó contra un árbol en la Carretera a Zacatecas. Pese a la fuerza del choque, el conductor resultó ileso.

El incidente ocurrió alrededor de las 00:20 horas de hoy, 2 de diciembre de 2025, a la altura del Puente Dalila, en la Colonia Rural, en el entronque con la calle de terracería a Antonio Castillo.

Tras el reporte de un accidente con posibles lesionados al número de emergencia 911, acudieron al lugar elementos de la Policía Estatal, Cruz Roja Mexicana y Vialidad

El conductor, identificado como I. A. L., de 20 años, de ocupación soldador y con domicilio en el Fraccionamiento Viñedos L, relató a las autoridades la causa del percance.

Según su testimonio, se distrajo al estar utilizando su teléfono móvil y, al percatarse de que se dirigía fuera de la vía, no pudo evitar el impacto contra un árbol.

El vehículo siniestrado es una camioneta Peugeot Partner Topée, modelo 2019, de color gris y con placas FYD-242-C.

A pesar del fuerte impacto frontal, el conductor, quien viajaba solo, se encontraba bien y no presentaba lesiones visibles, según constataron los paramédicos de la Cruz Roja.