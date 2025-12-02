SSA llama a identificar trastornos de alimentación

La Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), llama a identificar señales tempranas de los trastornos alimentarios más frecuentes como el consumo de laxantes, ayunos prolongados, aislamiento social, cambios bruscos de ánimo, y la adopción súbita de dietas restrictivas sin sustento médico o nutricional.

La coordinadora de la Clínica de la Conducta Alimentaria del INPRFM, Julieta Bermúdez Gómez, señaló que estos padecimientos afectan principalmente a adolescentes entre 10 y 19 años, y en mayor proporción a mujeres.

La especialista mencionó que la anorexia, la bulimia y la alimentación compulsiva son los padecimientos más frecuentes.

Explicó que el origen de estas conductas puede ser genético y se pueden observar a través de un temperamento ansioso, perfeccionista, o también físico, como bajo peso o haber padecido sobrepeso u obesidad desde la infancia.

Añadió que existen también factores de riesgo psicosocial, entre ellos bullying, abuso sexual y la idea reforzada desde algunos entornos familiares de que un cuerpo delgado representa éxito.

La coordinadora exhortó a padres de familia a mantenerse atentos a señales tempranas. Estas conductas, advirtió, pueden afectar gravemente la capacidad del cuerpo para recibir los nutrientes necesarios y provocar daños en el corazón, aparato digestivo, huesos y salud bucal.

La Clínica de la Conducta Alimentaria del INPRFM atiende alrededor de 500 pacientes subsecuentes cada mes. Las y los pacientes subsecuentes son aquellos que asisten a consultas de seguimiento después de su primera cita.

La especialista señaló que los hombres con algún trastorno alimentario suelen ser subdiagnosticados, lo que puede retrasar hasta cinco años un diagnóstico adecuado. Asimismo, destacó que 8 de cada 10 personas con estos trastornos son mujeres.

El tratamiento que ofrece el Instituto es interdisciplinario, conformado por las especialidades de psiquiatría, psicología, nutrición y terapia familiar, con el objetivo de atender de forma integral los aspectos físicos, emocionales y conductuales de la o el paciente.

Julieta Bermúdez Gómez puntualizó que la prevención debe iniciar en las escuelas, mediante la promoción de estilos de vida saludables, el fortalecimiento de la autoestima y la enseñanza de habilidades para la regulación emocional.

Además, resaltó la importancia de educar a adolescentes para interpretar críticamente las imágenes difundidas en redes sociales, especialmente en un contexto donde la inteligencia artificial puede generar representaciones irreales de belleza.