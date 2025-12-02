Su hija le salvó la vida tras enviarle un mensaje de audio por WhatsApp

Durango, Dgo.

Una rápida movilización de los cuerpos de emergencia se registró anoche en la Colonia Azcapotzalco, luego de que una mujer intentara quitarse la vida tras ingerir una fuerte dosis de medicamento. La oportuna reacción de su hija, quien recibió un audio de WhatsApp, fue clave para salvarla.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del lunes 1 de diciembre de 2025 en un domicilio de la la Colonia Azcapotzalco, cerca del Bulevar Dolores del Río.

Tras recibir una llamada de alerta al 911 por tentativa de suicidio, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar.

La reportante, identificada como L. G. T., de 35 años, manifestó a las autoridades que su madre, la señora A. T. S., de 52 años, había ingerido aproximadamente 22 pastillas de Clonazepam.

La mujer, ama de casa, tomó esta decisión tras sostener una discusión con su expareja. Poco después de la ingesta, se comunicó con su hija a través de un audio de WhatsApp para informarle lo que había hecho, lo que desató la emergencia.

La rápida acción de la hija permitió la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja (unidad DGO 123), quienes valoraron a la mujer e indicaron la necesidad de un lavado de estómago.

La señora A. T. S. fue trasladada de inmediato al Hospital del IMSS para recibir atención médica especializada y lograr su estabilización.