Accidente en “la de 20” deja lesionado a un empleado de AMD

Durango, Dgo.

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la avenida 20 de Noviembre este miércoles por la mañana, dejó un motociclista lesionado a raíz de una colisión en la que estuvo involucrado un automovilista.

Aunque los datos de la víctima no han sido difundidos, se confirmó que se trata de un joven de 23 años, trabajador de Aguas del Municipio de Durango, que resultó policontundido, aunque se le reportó estable.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida ya mencionada y la calle Blas Corral, sitio en el que se dio la colisión entre la unidad motriz ligera y un Nissan March, auto que incluso acabó impactado contra un poste.

Sin embargo, su conductor no sufrió lesiones, por lo que la peor parte fue para el conductor del vehículo de dos ruedas, que quedó tendido sobre el pavimento.

Testigos solicitaron apoyo médico y al sitio llegó personal médico que se hizo cargo de atender al afectado, que fue traslado al hospital del IMSS para su valoración especializada.