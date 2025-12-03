Bebita murió tras ser enviada a casa por dos médicos

Durango, Dgo.

Una bebita de un año y dos meses de edad murió este martes por causas hasta el momento no establecidas, luego de ser enviada a casa a recibir tratamiento médico por dos profesionales de la salud.

La pequeña fallecida fue identificada con las iniciales E. D. M. L., quien tenía su domicilio en la colonia Armando del Castillo Franco.

Según el informe, fue el lunes cuando la llevaron a un consultorio de Farmacias Similares y el médico de guardia la diagnosticó con infección en la garganta, para lo cual le dieron medicamentos.

Ya este martes por la madrugada, al no ver mejoría en la pequeña, la llevaron a la Clínica No. 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se coincidió en el diagnóstico y fue enviada a domicilio.

A mediodía, la niña se debilitó y su madre la llevaba a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana y se encontraron con una ambulancia cuyos paramédicos completaron el traslado, en medio del cual sufrió paro cardiorrespiratorio.

Ya en el hospital de dicha instancia, la pequeña recibió maniobras de reanimación, pero no tuvo los resultados deseados.

Al confirmarse la muerte, el caso fue derivado al agente del Ministerio Público para su investigación.