Cae sujeto que portaba arma de fuego y droga tras llamada anónima

Gómez Palacio, Dgo.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango, ha iniciado una carpeta de investigación tras la detención de un individuo en posesión de un arma, cartuchos y narcóticos.

El aseguramiento se logró gracias a una denuncia anónima que alertó a las autoridades. Personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladó a las inmediaciones del kilómetro 26 de la carretera 49D Gómez Palacio-Jiménez, en la localidad de Brittingham.

Los agentes de la PFM interceptaron un autobús de pasajeros que coincidía con la descripción proporcionada en la denuncia. Al realizar una revisión de la unidad, lograron la detención de Mario “Z” y aseguraron los siguientes objetos:

Un arma de fuego tipo revólver.

Cinco cartuchos útiles.

Un envoltorio con sustancia sólida granulada con características de cristal, con un peso aproximado de 11 gramos cuatro miligramos.

Una pipa de cristal.

El detenido y los objetos del delito fueron puestos a disposición del Fiscal de la Federación, quien realiza los trámites legales correspondientes. El individuo será procesado conforme a derecho por delitos contemplados en la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Con esta acción, la FGR reitera su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos federales. La institución exhorta a la ciudadanía a denunciar de forma presencial o anónima a través del correo electrónico [email protected], o al teléfono 618-8290800.