Contarán todos los estados con trenes de repavimentación: SICT

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúa con la entrega de trenes de repavimentación a nivel nacional para mejorar la infraestructura vial del país.

Este año, la SICT ha entregado 16 trenes de repavimentación en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Veracruz, estados que ya iniciaron las obras de rehabilitación y mantenimiento de la Red Carretera federal.

En las siguientes fases se incluirá a los estados de Coahuila, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas.

Durante 2025 la inversión para la adquisición de 30 trenes de repavimentación será de mil 885 millones de pesos; se busca que en 2026 cada estado cuente con el equipo para la rehabilitación de las carreteras.

Con los trenes de repavimentación se reduce en 30 por ciento el costo de intervención de la infraestructura carretera y se agilizan los procesos de conservación y atención, incluso ante situaciones de emergencia.

El equipo consta de fresadora, rodillo metálico, petrolizadora, extendedora de pavimento, compactador neumático, pavimentadora convencional y recuperadora de pavimento.

Previo a su entrega se imparte un curso de capacitación al personal que lo operará para que le dé un funcionamiento adecuado.

Algunas de las acciones que se llevan a cabo con el apoyo de este equipo son: bacheo, retiro de asfalto, repavimentación y reencarpetamiento, entre otros, lo que permite optimizar la movilidad de miles de personas.

De esta manera, la SICT impulsa la rehabilitación de la infraestructura vial del país y garantiza que las carreteras reparadas sean más seguras y duraderas.