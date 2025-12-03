FGR Asegura un kilogramo de heroína en maletero de autobús

Durango, Dgo

Personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) se movilizó hacia las inmediaciones del kilómetro 150+500 de la carretera Federal 40, tramo Durango-Torreón. En ese punto, ubicaron el autobús de pasajeros señalado en la denuncia y le marcaron el alto para realizar una inspección.

La revisión se efectuó con el apoyo de un binomio canino, que localizó en el maletero del camión una caja de cartón. Al interior de la caja se encontró un paquete envuelto en plástico, papel carbón y papel aluminio.

La sustancia sólida de color negro en el interior fue identificada con las características de la heroína, arrojando un peso aproximado de un kilogramo.

Durante la revisión, no se logró localizar al propietario del paquete, por lo que no hubo detenidos en el lugar.

La sustancia asegurada y los objetos del delito fueron puestos a disposición del Fiscal de la Federación, quien continuará con los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho por el delito considerado en la Ley General de Salud.

La FGR reitera su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, y exhorta a la ciudadanía a denunciar las 24 horas del día de forma presencial o anónima al correo electrónico [email protected], o al teléfono 618-8290800.