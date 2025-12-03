Genera DIF cultura sin violencia entre niñas y adolescentes

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) lanzó la campaña “Entornos digitales seguros hacia las niñas y las adolescentes”, para generar una cultura digital sin violencia y protegerles, en el marco de los 16 días de activismo contra de la violencia hacia las mujeres.

La campaña, que inició el pasado 25 de noviembre y concluye el próximo 10 de diciembre, se realizará a través de las redes sociales del DIF Nacional y consta de una serie de infografías con las que se conocerá desde qué es el ciberbullying, hasta la forma en la que las niñas, adolescentes y mujeres pueden protegerse de este tipo de violencia y dónde pueden presentar una denuncia para salvaguardar su integridad, así lo informó, Lluvia Gómez Flores, de la dirección de Información y Análisis Jurídico del SNDIF, quien participó en el foro virtual ¡Conéctate con seguridad! Protege tu privacidad, en el que estuvieron presentes Impulsoras e Impulsores de la Transformación de todo el país.

Durante su intervención, Gómez Flores se refirió a los ataques que se dan en redes sociales que, generalmente, buscan propiciar reacciones y hacer visible a quienes los generan debido a la falta de atención de que son objeto y destacó que cuando una amenaza o comentario se vuelve incómodo para las niñas, niños y adolescentes se habla de violencia digital, por lo que llamó a quienes son víctimas de esta situación, a denunciarla ante las autoridades correspondientes.

En su participación, Jennifer de la Torre Delfín, defensora digital en América Latina con el movimiento conocido como Ley Olimpia, se refirió a la importancia de la privacidad en el mundo digital, particularmente, en las redes sociales y el peligro que representa compartir información sensible, debido a que muchas veces no se sabe quién está detrás de una pantalla.

Por ello, recomendó a las y los participantes no conectarse a redes públicas, no participar en retos virales, no compartir fotografías con personas desconocidas, utilizar contraseñas seguras y la verificación de cuentas en dos pasos y les recordó que, hacer chistes sobre nuestra persona en alguna red social, lejos de ser gracioso, es violencia digital.

En esta ocasión, el foro estuvo moderado por Emiliano Pastor Larracilla Morales quien se hizo acompañar por Hanna Tsurumi, impulsores del municipio de Hermosillo, Sonora.