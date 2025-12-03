Invita Canadevi a usar aguinaldo para adquirir vivienda

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) ha lanzado una campaña crucial en La Laguna, instando a las familias a tomar una decisión patrimonial estratégica: utilizar el aguinaldo para el apartado de una vivienda antes de que finalice el año.

El llamado obedece a un factor clave: la inminente alza de precios que suele ocurrir a principios de cada año, producto de la inflación y el aumento en los costos de materiales de construcción.

Marcelo Obeso Anaya, presidente de Canadevi Laguna, señaló que diciembre representa el momento ideal para asegurar el patrimonio familiar. “Cada diciembre, miles de personas reciben su aguinaldo… es la posibilidad de dar un paso importante y significativo en sus vidas”, afirmó durante la presentación de la iniciativa “Aprovecha tu aguinaldo, invierte en tu patrimonio”.

Señaló que existen más de mil unidades habitacionales listas para entrega inmediata en diversos puntos de la Comarca. Detalló que, dependiendo del desarrollo, es posible apartar una casa desde 5,000 pesos.

Recordó que el incremento anual en los costos de construcción y la inflación hacen de fin de año una ventana estratégica para adquirir casa, evitando los ajustes de precio que llegan cada enero.

El líder del organismo enfatizó la importancia de la visión a largo plazo. “No gasten su aguinaldo en cualquier cosa. Inviértanlo de manera inteligente, inviértanlo en su próximo hogar”, recalcando que la vivienda es “la base de la estabilidad social y el primer paso del patrimonio familiar”.

La campaña estará activa durante todo diciembre para orientar a los interesados sobre la vasta oferta.