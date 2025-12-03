Lo encontraron muerto tras dos semanas sin verlo

Durango, Dgo.

Un hombre al que nadie vio a lo largo de dos semanas fue encontrado muerto en un domicilio de la zona sur de la ciudad, en el que vivía en solitario. Fue una sobrina quien lo encontró sin signos vitales.

La persona fallecida fue identificada como José Ángel Almaraz García, de 56 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Mártires de Sonora de la colonia Asentamientos Humanos.

De acuerdo el informe elaborado por las autoridades, fue una sobrina suya quien fue a buscarlo en su domicilio tras varios intentos fallidos por contactarlo telefónicamente.

Dado que nadie abrió la puerta al llamar en varias ocasiones, consiguió ayuda para entrar a la casa por la parte trasera y el varón fue encontrado inconsciente, por lo que solicitó asistencia médica.

Sin embargo, cuando el personal de la Cruz Roja Mexicana valoró a la víctima, ya había muerto, al parecer desde hacía un tiempo significativo, por lo que se notificó al Servicio Médico Forense.

De acuerdo a la sobrina del occiso, una mujer de 36 años de edad, tenía alrededor de 15 días sin ver ni hacer contacto con su tío.