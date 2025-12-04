Avala Canaco aplicar nueva jornada laboral gradual

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) reconoció la apertura institucional del Gobierno de México y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el avance hacia una reforma laboral responsable, flexible y gradual, que toma en cuenta las realidades operativas de millones de empresas familiares.

Desde el inicio de la discusión, la Confederación advirtió sobre el riesgo que implicaría una reducción abrupta de la jornada laboral sin acompañamiento ni certeza para las empresas y las personas trabajadoras.

En distintos momentos Concanaco y diversas cámaras del comercio organizado manifestaron preocupaciones frente a una reforma acelerada; sin embargo, optaron por permanecer en el diálogo técnico e institucional.

Octavio de la Torre, líder de la Concanaco, señaló que a través de mesas técnicas, la Confederación presentó una ruta de adaptación y propuestas concretas, que fueron escuchadas y están siendo consideradas en el marco jurídico final.

Este trabajo conjunto se reflejó en el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la nueva ruta de implementación de la jornada laboral y el incremento al salario mínimo.

Señaló que los avances integrados en la reforma que dan certidumbre al sector son: Aplicación gradual con entrada en vigor en enero de 2027.

Mantenimiento de un día de descanso semanal obligatorio, sin afectación a sectores que operan fines de semana.

Ampliación del margen de horas extras de 9 a 12 por semana, distribuidas hasta en 4 días. Esta flexibilidad operativa, antes no regulada, ahora tiene sustento jurídico claro.

Distribución de jornada más flexible, permitiendo hasta 56 horas semanales (integradas por las horas ordinarias, 12 horas extras y 4 horas adicionales por acuerdo voluntario), subsanando un vacío histórico en la Ley Federal del Trabajo.

Definición más clara de las conductas que se considerarán delito de trata de personas, fortaleciendo la protección de los derechos humanos en el ámbito laboral.

Negociación directa entre patrón y persona trabajadora para definir la jornada, siempre sin exceder 12 horas diarias.

Reconocimiento legal del banco de horas y de la jornada compactada, equiparándolas al esquema de pago por hora y dando certeza jurídica a sectores con alta variabilidad en la demanda.

A pesar de los avances, Concanaco Servytur subrayó que aún falta un elemento clave para cerrar el círculo de la reforma.

El sector puede pagar mejor a la persona trabajadora, pero no puede cargar con más impuestos y costos laborales sin comprometer su operación. Por ello, la Confederación propuso implementar un esquema de subsidio a las horas extra a partir de la 41 hora semanal, como medida para: Compartir el costo entre empleador y Estado. Evitar que la desaparición del uso operativo de horas triples genere impactos financieros irreversibles. Incentivar la contratación en lugar de castigarla con más cargas fiscales.

Este apoyo debe enfocarse especialmente en las MiPyMEs registradas ante el IMSS, que representan más del 75 % de los negocios familiares formales en México. De no implementarse, el costo adicional por trabajador podría superar los 65 mil pesos al año, afectando la capacidad de generar y mantener empleos.

“Esta reforma avanza en la dirección correcta, pero para que sea verdaderamente justa debe cerrar el círculo: si vamos a pagar mejor al trabajador, necesitamos el respaldo fiscal del Estado para sostener la formalidad y evitar despidos. Una reforma laboral sin subsidios puede terminar afectando a quienes más necesita proteger: los negocios familiares”, afirmó Octavio de la Torre.