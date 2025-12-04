Detuvieron a ex directora de Santander que se robó 20 millones de pesos

Durango, Dgo.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en el estado de Durango, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Ivy “H”, por su probable responsabilidad en el delito de robo.

El delito que se le imputa está previsto y sancionado en la Ley de Instituciones de Crédito, considerándose de fuero federal.

La orden de aprehensión fue librada por el Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Durango. Tras realizar las investigaciones correspondientes, el personal de la PFM localizó y aseguró a la imputada en el estado de Nuevo León.

La detención de Ivy “H” se llevó a cabo en las inmediaciones de la avenida Real San Agustín, en la zona de San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Posteriormente, la mujer fue trasladada y puesta a disposición del juez que la requiere para que responda por el delito del fuero federal.

Con estas acciones, la FGR reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal. La dependencia pone a disposición del público sus canales de denuncia, ya sea de forma presencial o anónima, a través del correo [email protected] o el teléfono 618-8290800.