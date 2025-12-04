Encontraron granadas, armas largas y droga en una finca

Lerdo, Dgo.

Un cateo realizado por autoridades federales en un domicilio del municipio de Lerdo derivó en el aseguramiento de armamento diverso, incluidas granadas, y una cantidad significativa de droga; sin embargo, no hubo detenidos.

Fue el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal el que confirmó la incautación, sin precisar el lugar específico de dicha demarcación en la que se hizo la acción.

Sin embargo, detalle que fue como parte de un cateo encabezado por la Fiscalía General de la República que se dio el aseguramiento de un inmueble, en cuyo interior había varios objetos ilícitos.

Entre estos, en lo que se refiere a material y equipo bélico, había 3 armas largas y una corta; dos granadas de mano; cuatro cargadores, y 23 cartuchos útiles. También se localizó un chaleco táctico.

Mientras que en lo referente a enervantes, se logró el aseguramiento de 36 kilogramos de marihuana que se encontraba en bolsos, listos para su aparente traslado.

El inmueble y todos los bienes descritos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, tras una acción que estuvo apoyada por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.