Extiende SICT plazo para verificar condiciones del autotransporte

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que se extiende -hasta el 31 de diciembre- la verificación obligatoria de las condiciones físico-mecánicas y de contaminantes para el autotransporte.

El aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) destaca que la ampliación del periodo será para los vehículos cuyos dígitos de la placa de identificación sean los números 5-6, 7-8, 3-4 y 1-2.

Esta modificación aplica para las personas físicas o morales permisionarias de los servicios de autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga; transporte privado de personas y de carga; arrastre privado; autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga, y a las que prestan los servicios auxiliares de paquetería y mensajería, arrastre, arrastre y salvamento.

La notificación de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT presentó el Calendario de Verificación 2025 extendido: Dígitos de placa 5 ó 6, 7 u 8 de agosto al 31 de diciembre de 2025.

Dígitos 3 ó 4 de septiembre al 31 de diciembre de 2025. Dígitos 1 ó 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Dígitos 9 ó 0 sin modificaciones.

En tanto, para el autotransporte que transita en las carreteras federales y utiliza diésel como combustible, también se amplía el plazo al 31 de diciembre del presente año para que sus unidades cumplan con la verificación semestral.

El aviso está dirigido a todas las empresas y personas físicas propietarias o en legal posesión de vehículos del servicio de autotransporte federal y transporte privado que utilizan diésel como combustible o mezclas que incluyen diésel como combustible, gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos.

La extensión del periodo de verificación es conforme a lo siguiente: Para la primera verificación del 1 de enero al 30 de junio de 2025 la extensión del plazo es del 31 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025. La segunda verificación del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 está sin modificaciones.

Ambas notificaciones entraron en vigor a partir del miércoles 3 de diciembre de 2025.