Multas de hasta 10 mp en retenes navideños

Durango, Dgo

Durango se prepara para uno de los periodos de mayor movilidad del año y, con ello, para reforzar las acciones de prevención vial. A partir del 10 de diciembre comenzarán los operativos decembrinos, que incluirán retenes antialcohol de manera diaria en distintos puntos de la ciudad capital.

Accidentes relacionados con la conducción en estado de ebriedad, una de las principales causas de percances durante las fiestas navideñas y de fin de año, aunque cada temporada se insiste en la importancia de no combinar alcohol y volante, los registros anuales confirman que diciembre suele incrementar los riesgos.

Planea con anticipación cómo regresar a casa, designar conductor, usar transporte seguro o simplemente evitar conducir si se consumieron bebidas alcohólicas.

El costo de la infracción por manejar bajo los efectos del alcohol puede variar según el grado de intoxicación: primer grado de $3,394.2 a $5,657 pesos, segundo grado de $5,657 a $6,788 y tercer grado de $7,919 a $10,187 pesos, a lo cual se le suma el traslado del vehículo al corralón y la retención temporal del conductor.

Evitar manejar tomado no solo previene multas: evita tragedias que pueden cambiar vidas enteras.