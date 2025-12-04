Presidenta Sheinbaum anuncia: Mañana se licitan los dos primeros tramos clave del Tren Saltillo-Nuevo Laredo

Ciudad de México.

El Gobierno de México, a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), anunció un avance significativo en el plan de recuperación de trenes de pasajeros, al confirmar que mañana 5 de diciembre se publicará la licitación del primer tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la reactivación de los trenes de pasajeros es crucial para que el Estado mexicano impulse el desarrollo en el país. Recordó que, tras la privatización, se abandonaron los trenes de pasajeros y “se dejaron cantidad de comunidades que vivían de paso del tren al olvido”.

Licitación de tramos en Monterrey

El titular de la ARTF, Andrés Lajous Loaeza, detalló los avances del Tren del Golfo de México (Saltillo a Nuevo Laredo):

Tramo A: La licitación se publicará mañana 5 de diciembre, con una extensión de 18.1 kilómetros (km).

Tramo B: El tramo de 30.7 km ya se encuentra en proceso de licitación.

Ubicación: Ambos ramales están situados en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Avance: El proyecto cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental del tramo completo de Saltillo-Nuevo Laredo.

Adquisición de trenes y generación de empleo

La inversión en infraestructura ferroviaria continúa generando empleos y tecnología nacional:

Trenes CDMX-Querétaro-Irapuato: Se realizó el fallo en la licitación de 47 trenes de pasajeros que operarán esta ruta. Estos trenes tendrán un 65 por ciento de contenido nacional y se estima que atenderán una demanda de más de 100 mil personas diarias.

Tren CDMX-Querétaro: Cuenta con 14 frentes de trabajo, de los cuales 12 son de construcción pesada, generando más de 11 mil empleos.

Tren CDMX-Pachuca: Ya tiene cinco frentes de construcción de obra pesada y ha generado más de 9 mil empleos.

Finalmente, se anunció el inicio de estudios de ingeniería básica para los tramos Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis.