Quiso encender el carro y, oh sorpresa, ya no arrancó

Durango, Dgo.

La falta de la batería de su vehículo sorprendió a una vecina de la Colonia Santa Fe la noche de este miércoles, luego de que presuntos amantes de lo ajeno sustrajeran la autoparte de su automóvil estacionado.

El incidente se reportó a las 19:00 horas de hoy, 3 de diciembre de 2025, en la calle Alfonso Martínez de la mencionada colonia, en el cruce con la calle Manuel Ávila.

El reporte de robo de autopartes fue generado a través del número de emergencia 911. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal.

La reportante, identificada como J. M. S. H., de 52 años, con domicilio en la misma colonia, relató a las autoridades que al intentar encender su vehículo Ford Focus, modelo 2000, color azul, se percató de que este no arrancaba.

Al abrir el cofre del automóvil, la dueña confirmó que la batería ya no se encontraba en su lugar.

Tras tomar conocimiento del hecho, las corporaciones policiales le indicaron a la reportante los pasos a seguir para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. El lugar quedó sin novedad.