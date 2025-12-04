Se fue a tomar con sus amigos y al regresar discutió con su mamá

Durango, Dgo.

Una llamada de emergencia al 911 movilizó a las autoridades la noche de ayer miércoles a la Colonia Cerro del Mercado, donde un joven intentó quitarse la vida tras una fuerte discusión familiar. La madre de la víctima logró auxiliarlo a tiempo.

El incidente por autolesión ocurrió alrededor de las 21:00 horas de ayer, 3 de diciembre de 2025, en un domicilio de la calle Ricardo Lezama Pescador, en el cruce con Jorge Clemente Mojica.

Según el testimonio de la madre y reportante, el conflicto comenzó cuando fue a buscar a su hijo, identificado como S. O. M. G., de 28 años, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con sus amigos.

Al regresar a la casa, ambos sostuvieron una discusión. En un estado de ebriedad, el joven se encerró en una habitación y se provocó lesiones en ambos brazos.

Elementos de la Policía y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia. Tras brindarle los primeros auxilios en el sitio, el joven fue estabilizado y trasladado a bordo de una unidad de la Cruz Roja al Hospital General 450 para recibir atención médica especializada.