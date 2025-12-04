Un motociclista, lesionado en aparatoso choque

Durango, Dgo.

Un accidente ocurrido en un cruce en el que los semáforos estaban apagados, derivó en un aparatoso accidente en el que un motociclista resultó lesionado; por fortuna, sus afectaciones no son graves.

Dicha víctima se identificó como Orlando Ramírez Gómez, de 22 años de edad y domicilio en la colonia Las Cumbres. Conducía una Itálika al momento del percance.

Mientras que el automovilista involucrado es Fernando R. J., de 42 años, conductor de un automóvil compacto de la marca JAC.

Los hechos ocurrieron cuando este último se incorporó de la calle Belisario Domínguez hacia los carriles centrales del bulevar Dolores del Río, en un momento en el que los semáforos estaban apagados a causa de una falla en la red eléctrica.

La precaución no se extremó y eso provocó el impacto, en el que el motociclista que iba hacia el oriente chocó contra el auto en su costado izquierdo, lo que le provocó varios golpes.

El motociclista recibe atención médica, mientras que el conductor del JAC quedó a disposición de la autoridad vial en lo que se deslindan responsabilidades.