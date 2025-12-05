Bebé cayó en una cubeta con agua

Durango, Dgo.

Un bebé que de manera accidental quedó sumergido en una cubeta con agua, fue reanimado y pues se salvo gracias a la reacción de su madre y el apoyo de policías y técnicos en urgencias médicas que reaccionaron a la situación.

Se trata de un infante de iniciales M. I. E. M., de un año y cinco meses, quien estaba bajo el cuidado de su joven madre de 17 años de edad cuando ocurrió el incidente.

Los hechos ocurrieron cuando la muchacha realizaba tareas de limpieza en su casa del fraccionamiento Las Bugambilias y, mientras limpiaba una habitación, el pequeño llegó hasta una cubeta que se encontraba en otra y quedó sumergido en esta.

Al darse cuenta, a joven mamá lo sacó de inmediato y comenzó a sacudir al pequeño, al tiempo que salía corriendo para buscar ayuda.

Un taxista subió a madre e hijo el coche con la intención de llegar a toda prisa a un centro médico y en el cruce del bulevar Francisco Zarco y Juventud, patrulleros municipales tuvieron una primera intervención.

Fueron ellos quienes abrieron paso al vehículo y la hallaron hacia la ambulancia del Sistema Estatal de Emergencias Médicas que ya se acercaba.

Su personal inicio maniobras y el bebé reaccionó favorablemente, lo que permitió llevarlo estable y aparentemente fuera de peligro al Hospital Materno Infantil para una valoración más detallada.