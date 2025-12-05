+ Posibilidades de México en el Mundial, pocas

+ Claudia Sheinbaum agigantó el sorteo FIFA

+ Perdió sus últimos juegos de preparación

+ Perdió hasta con quipos chicos, qué esperar

+ La IA sí ve posibilidades, pero “muy pocas”

“Árbitro, quedamos que nos marcarías un penalty… Sí, pero de perdido métanse al área…”

Dr. Rafael “Atotonilco” Ortega

México es cabeza de grupo por ser uno de los organizadores del próximo Campeonato Mundial de Futbol, no por su calidad. Ya se conoce a los rivales del equipo azteca y, la verdad, no vemos por dónde…..REALIDAD.- Nuestra Selección se medirá a Sudáfrica, Corea y uno de entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia o Repúlica Checa. Los expertos dirán que el grupo “está cómodo”, pero… en la estricta realidad, en este momento México no tiene ni para ganarle a San Pancho…..NUMERITOS.- Los soñadores empezaron ya a especular respecto a resultados y, sobre todo, “lo bien que le fue a México en el sorteo…”. No pocos dan por hecho que nuestra Selección tiene todo acomodado para ganar, pero…no dejémos volar la imaginación. El futbol mexicano anda por ahí un par de centímetros del suelo. No hay la calidad en los jugadores mexicanos y nacionalizados como para pensar en verlo medirse a los grandes…..PRONÓSTICO.- Nosotros, siendo algo parcos, diríamos que si califica la Selección verde, hasta ahí, porque si no pudo vencer a los equipos flojos del área, ¿cómo vamos a creer que van a ganar? A menos que se trate de un “arreglo” como en el útimo Mundial de la FIFA para que Lionel Messi y Argentina fuesen campeones, porque así fue como los pamperos ganaron el último título….ALTO.- Ni volemos, ni permitamos que nos vuelen las ideas con el cuento de que Javier Aguirre tiene para dar la sorpresa. México viene de perder cinco partidos con equipitos de la Concachafa, valorémoslo y entendamos que por más que queramos soñar, no será posible…..APROBADO.- Sí, arranca bien la participación de México, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, los otros organizadores de la justa mundial que, tantito más y convocan a todos los equipos que quieran a participar. Hay una gran cantidad de equipos, obviamente, muchos sin calidad como el nuestro que, anda tan mal que sorpresa será que ganen un partido. La jefa de la nación le puso el toque femenino al sorteo, que impactó al mundo porque nadie se lo esperaba, pero por desgracia ella no podrá alinear y solamente podrá echarles porras…..ÉPALE.- Los aztecas tendrán para entretenerse con Sudáfrica, pero el postre se lo llevarán con cualquiera de los cuatro europeos que quedará en el grupo. Ojalá que los “ratoncitos verdes” nos dieran la sorpresa y que se agiganten a la hora de saltar a la cancha, pero…aunque en el futbol todo puede suceder, milagros no caben en esas pobrezas pateadoras…..CORRECTO.- La inteligencia artificial responde, sostiene que México tiene escasas posibilidades, aunque no lo descarta, así lo explica: Tiene pocas, pero no nulas posibilidades. Una estimación razonable antes del torneo situaría la probabilidad de que México gane el Mundial 2026 en torno al 1-5% (más realista 2-3% si mantiene buen nivel), aunque el número concreto dependerá mucho de la forma del equipo y del sorteo.

Por qué esa estimación (resumen de factores):

Ventaja de localía: México es coanfitrión, lo que suele aumentar las opciones (mejor ambiente, menor desgaste por viajes). Eso añade algo de probabilidad frente a un Mundial “en terreno neutral”.

Nivel deportivo actual: México suele ser sólido en Concacaf y tiene muchos jugadores competitivos, pero no figura entre los principales favoritos como Brasil, Francia o Argentina, que suelen partir con probabilidades claramente superiores.

Profundidad de plantilla y experiencia en grandes torneos: para ganar un Mundial necesitas una mezcla de regularidad, plantilla amplia, portero fiable y capacidad para ganar partidos decisivos en eliminatorias; ahí México tiene puntos fuertes, pero también carencias frente a las potencias futbolísticas.

Histórico: México ha tenido buenas participaciones, pero nunca ha pasado de Cuartos de Final (1970 y 1986, ambos como país anfitrión), lo que muestra que llegar a instancias finales es posible, pero ganar el torneo sería un salto importante.

Incertidumbres: lesiones, sanciones, ciclo generacional (aparecimiento de una camada muy competitiva o decadencia), decisiones tácticas y el azar de los penales y el sorteo influyen mucho.

Qué tendría que pasar para aumentar mucho esas probabilidades:

Equipo titular estable con varios jugadores de primer nivel en las grandes ligas europeas.

Buen trabajo táctico y mental del cuerpo técnico para fases definidas (grupos y eliminación directa).

Sorteo favorable (evitar a varias potencias en el mismo lado del cuadro).

Sufrir pocas lesiones y tener un portero en estado de forma óptimo.

Saludos