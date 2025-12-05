Clausuran casa de empeño First Cash en Avenida 20 de Noviembre

Durango, Dgo.

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó la tarde de este jueves en la zona centro de la ciudad de Durango, culminando con la clausura de la casa de empeño First Cash, ubicada sobre la concurrida Avenida 20 de Noviembre.

La acción fue ejecutada por elementos coordinados de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El operativo inició alrededor de la 1:20 pm y generó expectación en la zona comercial.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, la intervención de las fuerzas federales y estatales se habría derivado de que la empresa presuntamente no pudo acreditar la factura de algunos artículos empeñados.

Asimismo, se presume que el fuerte despliegue se originó ante la sospecha de que en el establecimiento podrían haberse encontrado objetos que contaban con reporte de robo.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades no han emitido información oficial sobre el número o tipo de artículos asegurados, ni se han determinado las responsabilidades legales que pudieran derivarse de esta intervención.