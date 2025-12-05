Destacada participación del ITD en el DevCode Challenge 2025

El Instituto Tecnológico de Durango volvió a demostrar su liderazgo y capacidad innovadora al obtener resultados sobresalientes en el DevCode Challenge 2025, consolidando el talento, la creatividad y la preparación de su comunidad estudiantil.

Este certamen nacional impulsa el desarrollo de soluciones tecnológicas que abordan problemáticas reales en áreas como salud, medio ambiente, ingeniería aplicada y acompañamiento emocional.

En él, estudiantes de todo el país presentan proyectos que integran software, hardware y pensamiento creativo para generar impacto.

El equipo Mr. Zorro, de Ingeniería en Sistemas Computacionales, obtuvo el segundo lugar gracias a la calidad de su propuesta, su capacidad de desarrollo y una presentación altamente efectiva.

Este equipo está integrado por: Jorge Muñoz Piñera, Rosa de Jesús Olguín Díaz, Edwin Sebastián Nava Rueda y Daniela Deshiré Tinoco Ceniceros, como asesora Dra. Norma Alicia García Vidaña.

Por su parte el Mejor Proyecto por Voto Estudiantil fue el equipo Hybrid Systems Engineering, de Electrónica y Biomédica.

La comunidad estudiantil reconoció su proyecto como el más destacado de la competencia, otorgándoles el premio a Mejor Proyecto por Voto Estudiantil.

Sus integrantes son: Víctor Gabriel Vidaña Adame, Alejandro Medina Rosales, Gilberto Emilio Hernández Ruvalcaba y Carlos Iván Sánchez Galindo, como asesora Dra. Rocío Margarita López Torres.