Falleció en el Hospital 450 el motociclista que chocó esta mañana

Durango, Dgo.

Un joven motociclista de tan solo 18 años de edad perdió la vida en el Hospital General 450 de esta ciudad, a causa de un traumatismo craneoencefálico (TC) sufrido tras un choque ocurrido la mañana de este viernes en el Bulevar Francisco Villa.

La víctima fue identificada como Jesús Meraz Navarrete, de 18 años, quien ingresó al hospital con lesiones graves después del percance.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025, en el Bulevar Francisco Villa, a la altura del cruce con la calle Kappa.

Según los primeros datos, la víctima conducía una moto tipo urbana cuando ocurrió el impacto contra una camioneta tipo SUV.

El fuerte impacto provocó que el motociclista cayera, sufriendo lesiones en varias partes del cuerpo, incluida la región craneal.

Tras el aparatoso choque, personal de la Dirección Municipal de Protección Civil acudió al lugar para brindar las primeras atenciones. Posteriormente, la Cruz Roja Mexicana realizó el traslado de emergencia al Hospital General 450, a donde ingresó a las 09:40 horas de hoy.

Lamentablemente, el joven Jesús Meraz Navarrete falleció a las 12:10 horas del mismo día a causa del traumatismo craneoencefálico (TC).

La Policía Vial se hizo cargo de la parte administrativa del hecho, incluyendo la detención del automovilista involucrado.

Por lo que, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y determinar la causa de muerte.