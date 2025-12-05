México y Sudáfrica inauguran el Mundial 2026

Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio, durante la inauguración del Mundial 2026 de la FIFA, el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Azteca, marcando un momento histórico para el país.

El Tri busca iniciar su participación con una victoria, en lo que es la tercera ocasión en que México funja como sede de la máxima justa futbolística internacional.

Por primera vez la FIFA decidió que el sorteo se realizara de manera tal que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas.

Con ese sistema España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos.

Los tres países anfitriones quedaron: Estados Unidos en el D y jugará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle. México en el A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y uno en Guadalajara. Canadá en el B, con un partido en Toronto (debut el 12 de junio) y dos en Vancouver.

Los grupos quedaron integrados de la siguiente manera:

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje UEFA (ruta D).

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y repechaje UEFA (ruta A).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje UEFA (ruta C).

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y repechaje UEFA (ruta B).

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repechaje intercontinental (ruta B).

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y repechaje intercontinental (ruta A).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

La fase de repechaje de la UEFA la jugaran 16 países, divididos en cuatro rutas, cada una de cuatro equipos. De cada una sale un ganador que clasifica al Mundial. Las semifinales se disputan a un solo partido el próximo 26 de marzo, y las finales a un solo partido el 31 de marzo.

Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina – Italia o Irlanda del Norte.

Ruta B: Ucrania o Suecia – Polonia o Albania.

Ruta C: Eslovaquia o Kosovo – Turquía o Rumania.

Ruta D: República Checa o Irlanda – Dinamarca o Macedonia del Norte.

El repechaje intercontinental lo disputan seis equipos divididos en dos rutas, y otorga un cupo directo al Mundial al primer clasificado de cada una. Las semifinales a un solo partido se jugarán el 26 de marzo y la final, también a partido único, el 31 de marzo.

Irak y Congo son los mejores ubicados, por lo que son las dos selecciones que esperan rival en la final.

La selección de República Democrática del Congo enfrentará al ganador de la llave entre Nueva Caledonia y Jamaica (ruta A). Por su parte, Irak enfrentará al ganador de la llave entre Bolivia y Surinam (ruta B).