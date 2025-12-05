Otro adolescente motociclista murió tras choque

Gómez Palacio, Dgo.

Un choque entre motociclistas, ocurrido hace poco más de dos semanas en Gómez Palacio, dejó como consecuencia la muerte de un adolescente que, para recibir atención especializada, había sido trasladado a la ciudad de Durango.

El fallecido es José Luis Moreno Vázquez, quien tenía 17 años de edad y estaba internado desde el pasado 19 de noviembre.

De acuerdo al informe elaborado por la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron esa fecha en el bulevar Armando del Castillo Franco de Gómez Palacio, a la altura del Conalep, cuando iba a bordo de una Itálika FT-125.

Fue en ese lugar donde lo impactó otro motociclista que, tras el incidente, se dio a la fuga; el muchacho quedó malherido y lo llevaron de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio.

Sin embargo, por la naturaleza de sus lesiones y la necesidad de especialistas no disponibles en aquella región, se le derivó al Hospital General 450 de la capital, donde por desgracia murió el jueves.

La investigación del caso sigue abierta, pues las autoridades buscan dar con el paradero del otro involucrado, ante la presunción de un homicidio culposo (no intencional).