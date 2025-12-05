Perro detuvo a un ladrón en la colonia Guadalupe

Durango, Dgo.

La reacción de un perrito fue la clave para detener a un individuo que ingresó un domicilio ajeno de la zona norte de la capital y se robó una computadora; el canino mordió en una pierna al presunto ladrón y no lo soltó hasta que su dueño se lo indicó.

El asegurado es Juan Manuel M. V., de 44 años de edad, quién dijo vivir en la calle Arturo Lugo de la colonia Guadalupe, a unas cuadras de donde ocurrió el atraco.

Fue el jueves cuando el tipo ingresó a un domicilio ajeno de la calle Héroe de Nacozari y logró apoderarse de una computadora tipo laptop.

Sin embargo, un perro que estaba en el inmueble se le fue encima y pese a los intentos por quitárselo, no lo logró.

El ruido que hizo el animal permitió al dueño de la casa darse cuenta de lo que sucedía, y entre él y su perrito, retuvieron al tipo lo suficiente hasta que pasó una patrulla de la Policía Municipal.

Una vez que llegaron los agentes, el propietario del bien material le quitó a la mascota de encima para que se procediera a la detención, tras la cual el individuo fue entregado en la Fiscalía General del Estado.