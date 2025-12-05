Profeco orienta para evitar estafas en la compra de autos seminuevos

Utilizar el aguinaldo para comprar un auto seminuevo es una opción atractiva para algunas personas, sin embargo, es importante tener en cuenta los riesgos que pueden presentarse. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en colaboración con Kavak, alerta sobre algunas malas prácticas que pudieran presentarse.

De acuerdo con datos de la empresa, hasta el 40% de las transacciones entre particulares presenta algún tipo de irregularidad o riesgo de estafa. Estos problemas van desde documentos falsificados y adeudos ocultos hasta la clonación de vehículos.

Además de los riesgos tradicionales, como los cheques sin fondo, las transferencias falsas o los asaltos en las citas para la compra, se han detectado nuevas formas de estafas, especialmente a través de internet.

En la Revista del Consumidor se informó que uno de los métodos más comunes se da en redes sociales, donde supuestas personas vendedoras publican vehículos a precios bajos. Una vez que logran captar el interés del posible comprador, solicitan depósitos anticipados para luego desaparecer sin entregar el automóvil.

Otra forma de engaño común son los supuestos remates de aseguradoras en páginas falsas que imitan a las de las agencias. Estos sitios incluyen atractivas fotografías y promociones poco creíbles, pero no existe ningún vehículo.

Las autoridades han emitido alertas constantes sobre estos riesgos. La Guardia Nacional, a través del CERT-MX, ha advertido sobre sitios web falsos dedicados a estafar.

Para evitar riesgos, la Procuraduría sugiere verificar la identidad del vendedor y exigir documentos originales, como factura y tarjeta de circulación.

De igual manera, aconseja revisar el historial legal del auto en el Registro Público Vehicular (Repuve) para confirmar que no tenga reporte de robo ni adeudos.

En el caso de las personas que venden, el consejo es evitar los pagos en efectivo, optar por las transferencias bancarias que se puedan verificar de inmediato.

Para quienes compran, la institución hace hincapié en que no se transfiera dinero por adelantado sin ver antes el vehículo y comprobar su estado físico y legal. Asimismo, pide asegurarse de que las reuniones sean en lugares seguros, preferentemente donde haya mucha vigilancia o en zonas públicas concurridas.

Es importante poner atención y tomar las precauciones necesarias para evitar fraudes o estafas, por lo que la recomendación final es optar por distribuidores reconocidos o plataformas con procesos de validación.