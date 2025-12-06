Acuerdan productores y autoridades un cierre de año con metas claras de acopio

Durango, Dgo

En un intento por dar certidumbre al sector agrícola de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Poanas, Súchil, Cuencamé y Vicente Guerrero —regiones que durante semanas manifestaron preocupación por la falta de definición en los esquemas de comercialización— finalmente se alcanzó un acuerdo que fija metas concretas de acopio de granos.

De acuerdo con la minuta firmada, antes de que concluya el año deberán acopiarse entre 10 mil y 15 mil toneladas de frijol, un volumen que permitirá comenzar a despresurizar el mercado local y dar salida a la cosecha recién levantada. Para el maíz, el compromiso fue reunir 8 mil toneladas durante enero de 2026, con la posibilidad de ajustar la cifra conforme avance el proceso.

Las partes acordaron volver a reunirse al inicio del próximo año para revisar avances, evaluar si las metas se están cumpliendo y, de ser posible, incrementar el volumen hacia las 27 mil toneladas de frijol originalmente planteadas, siempre que las condiciones operativas y financieras lo permitan.

Otro punto relevante fue la definición sobre el frijol de la cosecha anterior, almacenado en al menos cuatro centros de acopio. Ese producto será movilizado en los próximos días, y las autoridades se comprometieron a gestionar la participación de empresas comercializadoras para facilitar su salida al mercado y evitar mayores rezagos.

Aunque los acuerdos representan un avance, los productores mantienen reservas: exigen que los compromisos se cumplan en tiempo y forma para evitar que el ciclo agrícola se complique aún más y que los precios sigan presionados por la falta de flujo y certidumbre.