Canaco advierte falta de liquidez para enfrentar alza salarial

Durango, Dgo.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango volvió a encender las alarmas: el sector comercio llegará al incremento salarial de 2026 con una liquidez debilitada y sin certeza de cómo enfrentar el nuevo ajuste. Así lo señaló su presidente, Sergio Sánchez López, quien reconoció que las empresas locales no han logrado recuperarse del bajo flujo de efectivo que arrastraron durante todo el 2025.

El dirigente explicó que, aunque las ventas decembrinas podrían dar un respiro, “la realidad es que el panorama sigue siendo complicado”, sobre todo porque en el horizonte ya aparece otro reto: la reducción paulatina de la jornada laboral a partir de enero de 2027, una medida que, aunque gradual, implicará nuevos costos operativos para los negocios.

Sánchez López subrayó que el empresariado observa el 2026 con cautela. Además del alza al salario mínimo, recordó que la renegociación del T-MEC mantiene en incertidumbre a varios sectores, pues el acuerdo podría extenderse con prórrogas de 90 días, retrasando definiciones clave para la actividad económica.

Aun así, confió en que el próximo año haya mayor circulación de recursos a nivel local, permitiendo a los comercios enfrentar los nuevos compromisos laborales sin poner en riesgo su estabilidad.

“Esperamos que lleguen condiciones que fortalezcan la productividad y alivien la carga de las empresas”, concluyó el líder empresarial.