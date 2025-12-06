CANIRAC Durango advierte que el alza salarial podría obligar a recortes de personal ante falta de liquidez

Durango, Dgo

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Adriana Porras, reconoció que el sector no atraviesa por una situación financiera que permita absorber sin complicaciones el incremento salarial recientemente aprobado.

“No estamos en una situación financiera holgada en la que podamos pagar ese aumento. Sin embargo, es una obligación y lo tenemos que hacer”, declaró, al precisar que los negocios deberán adoptar estrategias inmediatas para cumplir con la nueva disposición federal.

Según explicó, el incremento del 13 por ciento al salario mínimo no solo implica ajustar percepciones, sino enfrentar toda la carga impositiva y obligaciones patronales que derivan de dicho aumento, lo que representa un golpe directo a las finanzas de restaurantes pequeños y medianos.

Porras señaló que la plantilla laboral es el costo fijo más alto dentro de los establecimientos afiliados, por lo que algunos empresarios tendrán que tomar decisiones difíciles, que van desde recortes de personal hasta la reducción de la plantilla actual, con tal de mantener la operación a flote.

“Debemos tomar las estrategias necesarias para lograrlo, que van desde eficientar recursos hasta, en algunas ocasiones, suprimir puestos o disminuir la plantilla laboral”, advirtió.

El sector restaurantero ya venía enfrentando incrementos en insumos, energía eléctrica y cargas administrativas, por lo que este nuevo ajuste laboral coloca a varios negocios en un punto de tensión operativa.

Canirac Durango anticipa que el primer trimestre del 2026 será crucial para evaluar el impacto real del aumento salarial en la supervivencia de los establecimientos locales, muchos de los cuales operan en márgenes muy reducidos.