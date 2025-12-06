Fin de semana frío y con posibilidad de lluvias en Durango

Durango, Dgo

Durango se prepara para un fin de semana marcado por un ambiente frío, nublados recurrentes y algunas precipitaciones dispersas, de acuerdo con los pronósticos del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua en el estado.

SÁBADO: Cielo nublado, ambiente helado y lluvias ligeras

Para este sábado, la mayor parte del territorio estatal amanecerá con cielo nublado y temperaturas muy bajas, especialmente en los valles y la región serrana.

En la capital, se prevé una mínima entre 4 y 6 °C, mientras que la máxima apenas rondará los 14 a 16 °C.

En municipios de la sierra como Guanaceví, Tepehuanes, Otáez y Topia, los termómetros podrían descender hasta 0 °C o incluso un grado por debajo, además de registrarse lluvias ligeras, estimadas por debajo de los 5 milímetros.

La Conagua no descarta rachas de viento moderado y bancos de neblina durante la mañana y noche.

DOMINGO: Persisten los nublados y se refuerza el ambiente frío

El domingo continuará con condiciones similares: mañanas frías y una tarde templada, sin calor significativo.

En la ciudad de Durango, la temperatura mínima oscilará entre 3 y 5 °C, mientras que la máxima será cercana a los 15 °C.

En la sierra, los valores seguirán siendo muy bajos, con posibilidad de heladas matutinas y un ligero incremento en los nublados.

Aunque la probabilidad de lluvia disminuye respecto al sábado, no se descartan precipitaciones aisladas, sobre todo en zonas altas del occidente y noroeste del estado.

Recomendaciones para la población

•Abrigarse especialmente por las mañanas y noches.

•Manejar con precaución en carreteras serranas por neblina.

•Proteger a adultos mayores, niñas, niños y mascotas.

•Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Durango cerrará la primera semana de diciembre bajo un ambiente que marca ya la antesala del invierno: frío generalizado, cielos nublados y la presencia de lluvias débiles, sin riesgos mayores pero sí con condiciones para extremar precauciones.