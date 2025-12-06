Ganaderos anticipan un cierre de año crítico por caída de precios y alerta sanitaria nacional

Durango, Dgo

Durango enfrenta uno de los finales de año más tensos para su sector pecuario en la última década. A la incertidumbre del mercado se suma la activación reforzada del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), luego de que autoridades federales confirmaran un nuevo caso del gusano barrenador en Nuevo León, una plaga que pone en riesgo directo la producción ganadera del país.

Aunque Durango no registra brotes, el solo despliegue de protocolos sanitarios —que incluyen inspecciones, restricciones y controles más estrictos en el movimiento de animales— ha comenzado a resentirse en los bolsillos de los productores locales.

📉 Venta de ganado 40% por debajo del valor de exportación

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, advirtió que la situación económica del gremio se ha deteriorado drásticamente:

“Estamos vendiendo el ganado 40% más barato de lo que se paga al momento de exportar. Es un golpe muy fuerte para los productores, especialmente los pequeños”, señaló.

Este diferencial —que en temporadas normales se mantiene mucho más estable— ha provocado que muchas unidades pecuarias operen apenas para sostenerse, sin capacidad de inversión en suplementos, manejo de pasturas o mejoras genéticas.