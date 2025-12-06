spot_img
Obituario 06 de diciembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Santa Rosa está velando el cuerpo del Sr. Ángel Galindo Cabrera, de  39 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. María de la Luz Hernández Portillo, de 91 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2  se está velando el cuerpo de  la Sra. Martha Rosales Ontiveros, de  83 años sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3  se está velando el cuerpo de  la Sra. Emma Hernández Guerrero, de 83 años sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4  se está velando el cuerpo de  la Sra. Elia Murillo Escamilla, de 55 años sus honras y sepelio están pendientes

En calle Playa del Carmen L-5 M-2 de Colonia Palma Alta se está velando el cuerpo del Sr.  Francisco Javier Díaz García, de 32 años sus honras y sepelio están pendientes

En capilla de domicilio conocido en Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Senobia Sánchez Díaz, de 85 años sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en localidad Parque Industrial Ladrillero se está velando el cuerpo de la Sra. Rosa María Avilés Valles, de 65 años, sus honras y sepelio están pendientes

