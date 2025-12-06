Operativos decembrinos en Durango: sin multas ni detenciones, pero con retiro de conductores alcoholizados

Durango, Dgo

A partir del 10 de diciembre y hasta el 6 de enero, las autoridades municipales implementarán el operativo decembrino con una modalidad particular: no habrá sanciones económicas ni arrestos para quienes sean sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con lo informado por el titular de la corporación, Marco Contreras Villanueva, el enfoque será preventivo y no recaudatorio, privilegiando la seguridad vial en una temporada en la que históricamente aumentan los accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Contreras detalló que, al igual que en años anteriores, los conductores retirados del volante no serán trasladados a celdas, sino que se aplicará un protocolo que permite llamar a un familiar con licencia vigente para que acuda al punto de revisión y se haga cargo del vehículo y del conductor, asegurando así que regrese a casa sin riesgos.

El operativo será permanente durante las fiestas decembrinas, con filtros móviles y puntos estratégicos en zonas de mayor afluencia. Aunque no habrá multas, las autoridades recordaron que la medida no significa permisividad, sino un esfuerzo para evitar tragedias durante una de las temporadas más celebradas del año.

El llamado final para la ciudadanía es claro: disfrutar las fiestas, pero no combinar alcohol y volante.