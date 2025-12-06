Persisten los nublados y se refuerza el ambiente frío

El domingo continuará con condiciones similares: mañanas frías y una tarde templada, sin calor significativo.

En la ciudad de Durango, la temperatura mínima oscilará entre 3 y 5 °C, mientras que la máxima será cercana a los 15 °C.

En la sierra, los valores seguirán siendo muy bajos, con posibilidad de heladas matutinas y un ligero incremento en los nublados.

Aunque la probabilidad de lluvia disminuye respecto al sábado, no se descartan precipitaciones aisladas, sobre todo en zonas altas del occidente y noroeste del estado.

Recomendaciones para la población

Abrigarse especialmente por las mañanas y noches. Manejar con precaución en carreteras serranas por neblina. Proteger a adultos mayores, niñas, niños y mascotas. Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Durango cerrará la primera semana de diciembre bajo un ambiente que marca ya la antesala del invierno: frío generalizado, cielos nublados y la presencia de lluvias débiles, sin riesgos mayores pero sí con condiciones para extremar precauciones.