Presidenta Sheinbaum celebró 7 Años de la 4T ante 600 mil personas en el Zócalo

Ciudad de México, 6 de diciembre de 2025.

Ante una multitud de más de 600 mil personas reunidas en el Zócalo capitalino, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el séptimo aniversario de la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al poder.

La Jefa del Ejecutivo Federal afirmó que el movimiento avanza con la fuerza del pueblo, declarando: “Hoy, más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad, y con la fuerza invencible de su pueblo.”.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la transformación actual es profunda y trasciende lo económico: “La Transformación verdadera no solo es económica y social, también es moral. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo Humanista”.

📈 Logros Económicos y Sociales

La Presidenta destacó que el modelo económico de la 4T está dando resultados concretos:

Reducción de la Pobreza: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024.

Menor Desigualdad: México es el segundo país menos desigual del continente.

Salario Mínimo Récord: El salario mínimo pasará de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026, lo que representa un incremento del 154 por ciento.

Inversión Extranjera (IED): La IED alcanzó un récord histórico en el tercer trimestre de 2025 con más de 40 mil millones de dólares (mdd).

Empleo Formal: Este 2025 se han creado 551 mil empleos formales, y el índice de desempleo es del 2.6 por ciento, uno de los más bajos a nivel global.

Reservas: Las reservas del Banco de México llegaron al récord de 250 mil mdd.

Seguridad, Salud e Infraestructura

La Jefa del Ejecutivo Federal también resaltó avances en otros rubros clave:

Seguridad: Los homicidios dolosos se han reducido en $34\%$ de 2018 a la fecha.

Salud y Educación: En 2026 inicia la credencialización al Sistema de Salud Universal, y se continúa construyendo preparatorias y universidades gratuitas.

Infraestructura: Se trabaja en la recuperación de trenes de pasajeros, incluyendo las rutas México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Relación con Estados Unidos

Sobre la política exterior, la Presidenta Sheinbaum aseguró que en 2025 se demostró que México puede mantener una buena relación con Estados Unidos “defendiendo siempre nuestra soberanía, con colaboración y sin subordinación”.

Reafirmó que “no somos colonia ni protectorado de nadie” y que se defenderá siempre a los mexicanos que trabajan en el país vecino.

Finalmente, la Presidenta se comprometió a seguir trabajando “por el bien de todos, primero los pobres”.