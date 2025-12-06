Siete días de grilla

Crecida por su exitosa visita a los Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum rafirmó este mediodía en el Zócalo de la Ciudad de México los avances de la Cuarta Transformación.

Unas seiscientos mil personas que acudieron a la plancha de concreto de la Plaza de la Constitución vitorearon hasta el cansancio a la jefa de la nación.

“La transformación -les recordó la Presidenta- verdadera no solo es económica y social, sino también es moral. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo humanista”, dijo Claudia en su mensaje a los más de medio millón de asistentes.

Abundó en que el modelo económico de la Cuarta Transformación funciona: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza del 2018 al 2024. México es el segundo país menos desigual del continente.

Expuso que en 2025 se demostró que México puede tenr una buena relación con Estados Unidos, defendiendo simpre nuestra soberanía, con colaboración y sin subordinacion, “porque no somos colonia ni protectorado de nadie y siempre apoyará y defenderá a los mexicanos que trabajan en el vecino país”.

“Hoy más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo humanista como un camino viable al desarrollo económico, un modelo viable en el orden político, ético y de conveniencia entre todos los sectores sociales. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo. No estamos solos, sepan que nunca voy a traicionar y que cada segundo de mi vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano”.

…

Anotar que ayer, en el viaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Unión Americana, alguien chistoso subió a redes la falacia de que el avión en que viajaba la jefa de la nación fue desviado a una base militar gringa.

También decía el mensaje falso que llegando a la base militar sería detenida la doctora Sheinbaum Pardo.

No ocurrió una ni la otra cosa. Por el contrario, nuestra Presidenta se lució durante el sorteo del Mundial de Futbol, y robó cámara, porque es la primera presidenta que acude a un evento que por lo general se da entre varones.

Hasta el cierre del presente la Presidenta Sheinbaum seguía saludando y abrazando a los asistentes al Zócalo de la Ciudad de México, la mejor demostración del entendimiento entre pueblo y gobernantes.

Ese binomio, del que habló la jefa de la nación, advierte la llegada más pronta de México al desarrollo. La Presidenta tiene toda la intención y el pueblo la respalda para que lo logre, porque sabe que, al final, seremos todos los beneficiados.

…

Igual como invadieron de manera silenciosa el Parque Sahuatoba, han invadido el Parque Guadiana. El primero, con la construcción de vivienda prácticamente en el interior y, en el segundo, no solo hay puestos de fritangas y otras chucherías, sino que ya viven ahí.

Muy lamentable lo que sucede con los únicos dos “pulmones” existentes en la capital, porque en otro descuido los maistrines pronto empezarán a construir en el Sahuatoba y en el Guadiana quizá empiecen el fraccionamiento de los vendedores.

Incluso, en varios de los casos, los invasores silenciosos destruyeron parte de los juegos que existían en el Guadiana para instalar sus “negocios de vida”.

No tenemos que preguntarle a nadie cómo y cuándo empezó la invasión, pero si alguien se apoderó de algún pedazo del Sahuatoba, fue con la compla$encia de los alcaldes, y los del Guadiana, que ya viven ahí con todo el cochinero que genera su presencia.

Están tan manoseados los dos parques que le sugerimos a la autoridad que ya se olvide de y que vendan los terrenos para hacerse de otra lana, como están haciendo con los absurdos límites de velocidad y con el “operativo navideño”, ambos, impuestos disfrazados de todo.

…

Y no es difícil aclarar cuáles son los terrenos originales de los dichos parques. Hay que ir un poquito a la historia para saber quién y por qué nos heredó esos paseos.

Lo peor es que la invasión sigue, en el Guadiana hay más puestos y hasta fritangas, y algunas casas están ya dentro del perímetro del Sahuatoba.

Alguien bien “pesado” está sacándole raja a sus relaciones para conseguir más permisos y seguir invadiendo los “límites”.

Total, si nos agarran la palabra de comerciarlos, pues que le entren, al fin que ya estamos enterados, pero no se vale, no debimos permitir esa ocupación que ya suma varios lustros.

Es que, no perderemos el tiempo en proponer una “limpia” y dejar los parques como estaban, como los conocimos el siglo pasado, pero si lo hacen, nos daríamos por bien servidos.

…

El Mundial de Futbol nos dará la oportunidad de ver en nuestro país a las mejores selecciones del orbe. Esa es la realidad, porque engañarnos creyendo que los “ratoncitos verdes” nos darán la sorpresa sería irresponsable.

Lo comentamos ayer y lo repetimos hoy, con la clase de jugadores que dispone Javier Aguirre no podrán ganarle ni al San Pancho, pero le ha tocado al conjunto azteca equipos que le harán ver su suerte, empezando por Sudáfrica y siguiendo con los aún no calificados de la UEFA.

Estamos igual que el América, ya estamos listos para vivir la vuelta de la semifinal del futbol mexicano, pero por la televisión, porque los “Cremas” están fuera del torneo y en el Mundial nadie da un cacahuate por nuestro representativo, qué le vamos a hacer.

…

Sacando a colación el tema deportivo , nuevamente queda comprobado que el talento deportivo local destaca por propia cuenta y no por el apoyo de las autoridades.

Esto porque la joven Verónica Constanza fue convocada a la Selección Nacional de México Femenil Sub-17, poniendo en alto el nombre de su estado.

No cabe duda que el futbol femenil de Durango continúa escribiendo capítulos históricos.

Apenas unos días se dio a conocer la firma de la también duranguense Bris Reyna con Santos Laguna Femenil.

Verónica Constanza Hurtado Hernández se ha consolidado como una de las jóvenes con mayor proyección del país, por lo que debe presentarse la próxima semana al Centro de Alto Rendimiento de la Femexfut.

Este nuevo logro confirma que el trabajo realizado por el talento de Durango no es casualidad, sino el resultado de procesos bien dirigidos, visión deportiva y un compromiso colectivo por impulsar el talento local.

Su convocatoria llega tras un año de constante crecimiento, participación en torneos de alto rendimiento y un desempeño sólido que llamó la atención de los cuerpos técnicos nacionales.

Esta noticia vuelve a resaltar la importancia del proyecto femenil del estado, que en el último año ha recuperado protagonismo y resultados de forma contundente.

Pero ojo, repetimos, esto es obra de entrenadores, equipos y principalmente de padres de familia de los propios deportistas, pues en cuanto a apoyos las autoridades brillan por su ausencia. Pero mágicamente a ala hora de los buenos resultados ahí si quieren salir en todas las fotos y sacan sus discursos patrióticos, aunque en el proceso no den dinero ni para una botella de agua

…

Los retenes policíacos instalados en los accesos a la ciudad siguen ubicados de forma peligrosa no nada más para los automovilistas, sino para los mismos policías, pero nadie modifica su sistema.

Varios uniformados han muerto atropellados en esas operaciones, forman un embudo que forza al automóvil a dar a los policías. Ha habido conductores descuidados que no frenan a tiempo y viene la tragedia, pero ni eso los convence de cambiar.

Tienen que cambiar para evitar otra desgracia y mientras más pronto, mejor para unos y otros.

Y no le seguimos, porque no faltará el que diga que, “como somos enemigos de la autoridad…”, por eso los criticamos, pero en el fondo, bien en el fondo, hasta los mismos policías y sus jefes saben que están mal.

…

Esta semana la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, salió un poquito bien librada, no metió el choclo como la semana anterior. Ahora, la que regó el tepache es Susy Torrecillas, de Lerdo.

No me lo crean, pero en La Laguna la gente asegura que tienen alcaldesas automáticas, que cada vez que hablan es para defecarla, por lo que no pocos ya sugirieron que no abran la boca y que se dejen aconsejar por los que saben.

Betza y Susy, coincidentemente han dado algunas muestras de soberbia, altanería y vanidad que fue lo primero con que se debieron despojar para poder atender a los jodidos.

Les ha ganado la arrogancia y la suficiencia. Creen que la Virgen les habla y que eso las hace diferentes de los gobernados, a los que hay que tratar de la peor manera hasta que entiendan los fregados que fregados seguirán.

…

No fue mala la persecución periodística que hizo Fernando Miranda a Ignacio Orrante por los perdedizos 23 millones de pesos que alguien se birló limpiamente del Municipio.

Pero, hubiese sido mejor que le preguntara sobre las dudas que dejó su trabajo en la Secretaría de Finanzas, donde fue mano derecha de “Totoy” y también alcanzó algo de lo “esfumado”.

Todavía hay quienes aseguran que aunque el pueblo haya olvidado lo que hicieron en las finanzas estatales del sexenio anterior, entre la autoridad hay quienes no olvidan y quisieran proceder, pero…no los dejan.

El caso es que Miranda puso a parir chayotes a Nacho, que por más que pretextaba haber cumplido con la ley, salió por peteneras, dejó hablando solo al entrevistador y se fue a pesar de que estaba en vivo.