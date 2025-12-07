Se electrocuta y muere al chocar contra un poste de CFE

Durango, Dgo.

Un hombre de 78 años de edad murió el sábado por la noche al ser víctima de un fuerte accidente ocurrido en la zona sur de la Ciudad de Durango; el varón se electrocutó en el choque de su camioneta contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Además, hay un hospitalizado.

La persona fallecida es el señor Caatrino Rodríguez Muñoz, de 78 años de edad, vecino de la colonia Bello Atardecer. El lesionado es Marco Antonio Ortega Robles, de 31 años, quien al intentar ayudarlo, también sufrió una descarga eléctrica.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la maquiladora APTIV, ubicada en prolongación Primo de Verdad, a la altura de la colonia Fabián Zúñiga, cuando la víctima iba en una Ford 1990 junto a su esposa Ramona, de 54 años, y un nieto de ambos, de 5.

En ese lugar una camioneta en la que viajaban dos personas chocó contra la estructura y los cables cayeron sobre ellos, lo que provocó lesiones por electrocución de ambos ocupantes.

De inmediato se solicitó asistencia médica y al sitio llegaron elementos tanto de la Dirección Municipal de Protección Civil como de Cruz Roja Mexicana para atenderlos de forma urgente.

Por desgracia, y pese a que se realizaron maniobras de reanimación, no fue posible salvar la vida de uno de ellos; el otro fue trasladado de urgencia a un hospital. En tanto que la señora y el infante resultaron con golpes leves.

Se esperan, en breve, más datos de las víctimas. Del caso quedó a cargo personal de la Fiscalía General del Estado.