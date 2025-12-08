Asesinó a un adolescente de 16 años en un anexo

Lerdo, Dgo.

Un sujeto que en 2021 violentó sexualmente y asesinó a un adolescente de 16 años de edad en un centro de rehabilitación del municipio de Lerdo, fue finalmente sentenciado y pasará más de 29 años preso.

Antes, otro varón identificado como cómplice del mismo acto, había recibido una condena de 20 años de cárcel.

El más recientemente sentenciado es Luis Ángel Enríquez González, quien junto a Hugo Damián (encarcelado desde 2022) le quitó la vida a un adolescente de iniciales J. S. S. C., de 16 años, en el centro de rehabilitación denominado La Misión, ubicado en Lerdo.

Los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2021 a eso de las 22:00 horas, fecha en el que además de violar al jovencito, lo golpearon hasta provocarle convulsiones; por dicha crisis médica, lo llevaron al Hospital General de Gómez Palacio, pero murió días después.

Tras las investigaciones correspondientes, se logró primero la detención de Hugo Damián, cuya sentencia fue anunciada en octubre de 2022.

Sin embargo, Luis Ángel estuvo prófugo hasta hace algunas semanas, cuando finalmente se le detuvo y se procedió a un juicio abreviado, en el que la sentencia fue de 29 años y 2 meses de cárcel, así como una multa de 188 mil pesos y un monto de reparación de 717 mil más.