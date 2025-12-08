Era agiotista el señor encontrado muerto por el viejo basurero

Durango, Dgo.

Era prestamista el hombre cuyo cadáver fue localizado el pasado sábado por la mañana a espaldas del viejo Relleno Sanitario; según la información oficial, su desaparición se reportó el pasado 13 de noviembre.

Se trata del señor Darío Gutiérrez Cárdenas, de 79 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en el andador Las Adelitas de la colonia Emiliano Zapata, lugar en el que había sido con vida por última vez.

Tras el reporte de desaparición, realizado en la fecha mencionada, las autoridades y familiares iniciaron su búsqueda, pero sin éxito.

No fue sino hasta el sábado 6 de diciembre, como Contacto Hoy le informó, que su cuerpo fue localizado en un punto medio entre el viejo “basurero” y la unidad deportiva Mario Vázquez Raña; su hallazgo lo hicieron un par de corredores que se ejercitaban en la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de sus restos y los trasladó a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se procedió a la necropsia de ley, aunque los resultados de esta no han sido difundidos oficialmente.

