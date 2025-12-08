Llevaban varias armas y cientos de cartuchos ‘clavados’ en una bocina

Cuencamé, Dgo.

Autoridades federales detuvieron en Durango a dos sujetos que transportaban, ocultas en una bocina, varias pistolas y cientos de cartuchos útiles. El aseguramiento ocurrió en territorio de Cuencamé.

Los detenidos son un par de hombres adultos, identificados con los nombres Gerardo y Alberto, de aproximadamente 50 y 60 años, respectivamente.

De acuerdo al escueto informe emitido por el Gobierno Federal, fue en la autopista Durango – Gómez Palacio donde el personal federal hizo una revisión tanto a la Nissan Armada en la que viajaban los dos hombres, como al remolque que tenía acoplado.

En este, había una gran cantidad de mercancía de segunda mano, al parecer para venta en tianguis.

En la inspección, detectaron una bocina cuyo peso resultó sospechoso, por lo que procedieron a revisarla a detalle y dentro encontraron 5 pistolas, seis cargadores y un total de 541 cartuchos útiles.

Ante ello, procedieron al arresto de ambos, que fueron entregados a la Fiscalía General de la República para su procesamiento.