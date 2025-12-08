Lo encontraron desnudo a unos metros de su departamento

Durango, Dgo.

Un hombre de unos 50 años de edad fue rescatado de una segura hipotermia que habría sufrido de no intervenir nadie; y es que lo encontraron desnudo, al aire libre, a unos metros del departamento del centro de la ciudad en el que vive.

Se trata de un hombre e iniciales M. L. R., de 50 años de edad, quien habita un espacio de alquiler en la calle Porras del centro de la ciudad.

Fue en los primeros minutos de este domingo cuando su casero, que vive en el mismo lugar que el mencionado, se dio cuenta de que el inquilino estaba tirado a mitad de pasillo, sin ropa.

Ante ello, lo primero que hizo fue buscar algunas sábanas y lo cubrió, para enseguida llamar al número de emergencias, lo que permitió la llegada tanto de policías como de personal de la Cruz Roja Mexicana.

Al llegar, el hombre estaba todavía inconsciente, aunque era claro que se trataba de intoxicación con alcohol, por lo que iniciaron algunas maniobras para reanimarlo.

Una vez que despertó, lograron llevarlo a su habitación y estuvieron con él hasta que no había riesgos para su integridad.