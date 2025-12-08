Localizan varios cuerpos junto a la Supercarretera a Mazatlán

Concordia, Sin.

Los restos de tres a cinco personas fueron localizados este lunes por la mañana a un costado de la Supercarretera Durango – Mazatlán, en territorio del estado de Sinaloa; todo indica que son víctimas de homicidio.

Los datos preliminares indican que el hallazgo ocurrió en el kilómetro 201 de la vía de cuota, a la altura del municipio de Concordia.

Fueron usuarios de la carretera quienes se percataron de los cadáveres, al parecer en bolsas plásticas, y llamaron al número de emergencias, lo que derivó en la llegada de las autoridades al lugar.

En el reporte inicial se indicaba la presencia de tres cadáveres; sin embargo, la ampliación de datos indica que podrían ser hasta cinco.

Se espera que, en breve, las autoridades federales y del estado vecino amplíen los datos relacionados con este aparente homicidio múltiple.